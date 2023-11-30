الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مباحثات الرئيس الفلسطيني وبلينكن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ناقشا الجهود الجارية لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق وسائل منها إطالة أمد الهدن الإنسانية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “بلينكن ندد بعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقال إنه سيواصل التشديد على محاسبة مرتكبيه”.

وأكدت أن “بلينكن وعباس بحثا الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين أمن الفلسطينيين وحريتهم في الضفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، سلم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال.

وقال الرئيس الفلسطيني لبلينكن: "نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابع عباس:" نطالب بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى"، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.