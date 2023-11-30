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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نية الحالف أم المستحلف؟ خالد الجندي يحذر من خطأ شائع عن اليَمين

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن الكريم به كثير من القسم، لافتا أن هناك آيات كثيرة بدأت بقسم الله سبحانه وتعالي، وأيضا يوجد آيات أخرى تحمل معني القسم.

خالد الجندي: حلف اليَمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يقسم على شيئ بيكون هدفه التأكيد أو إثبات أهمية هذا الشيئ، أو التعظيم وعظم هذا الشيئ، فالله سبحانه يقسم بما يشاءـ وفى القرآن جاء القسم بـ11 شيئا لتأكيد الجزاء وهذا فى سورة الشمس، فى قوله سبحانه وتعالي: (وَٱلشَّمسِ وَضُحَىٰهَا  وَٱلقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا  وَٱلَّيلِ إِذَا يَغشَىٰهَا  وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلأَرضِ وَمَا طَحَىٰهَا  وَنَفسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا  فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَىٰهَا قَد أَفلَحَ مَن زَكَّىٰهَا  وَقَد خَابَ مَن دَسَّىٰهَا)".

وأضاف: "فنحن البشر لو طلب مننا الحلف يكون الحلف على نية المستحلف، يعنى لو القاضى قالك احلف بالله، يبقى الإجابة بتاعتك تكون على نية ما حلفك عليه، ولا تحلف على نيتك أنت، يعنى مينفعش تكون أنت بتحلف على نيتك أنت".

خالد الجندي يشيد ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك"

أشاد الشيخ  خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ببرنامج وزارة الأوقاف "صحح قراءتك"، الذى يتيح لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "عملوا حاجة أكثر من رائعة.. الوزارة بدأت مجالس قرآنية لتصحيح القراءة للناس".

وأضاف: "إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا وهى بعض الأمية في الأمور الدينية والشرعية، وده كلام خطير جدًا، وإحنا محتاجين نعيد تقييم الثقافة الدينية علي ضوء الأحداث والمعلومات الدينية".

وتابع:" سنناقش المعلومات والفتاوي الدينية وهنشوف علاجها إيه مع بعض، ووزارة الأوقاف بتعمل برنامج قرآني بالمساجد الكبري، يوميًا بعد صلاة العشاء لتصحيح قراءة القرآن".
وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت اطلاق البرنامج القرآني (صحح قراءتك) بالمساجد الكبرى يوميًا بعد صلاة العشاء ، وستكون الانطلاقة الأولى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة اليوم الخميس 30/ 11/ 2023م.

يتيح هذا البرنامج لراغبي التلاوة وحضور مجالس القرآن الكريم، والراغبين في تصحيح تلاوتهم تحقيق ذلك ، بحيث يقرأ أحد كبار القراء أو أحد أئمة المسجد يوميًّا ربع حزب ، بالترتيب من أول القرآن الكريم إلى خاتمته ويردد الحاضرون التلاوة خلفه.

وفي حال وجود درس بالمسجد يكون الدرس في حدود عشر دقائق يبدأ عقبه مباشرة مجلس التلاوة ، وذلك بداية من اليوم الخميس الموافق 30/ 11/ 2023م.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القران الكريم القسم لعلهم يفقهون مجالس القرآن الكريم

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