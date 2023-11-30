موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام لاسك لينتس في الدوري الأوروبي

يسعى ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى حسم تأهله إلى دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لكرة القدم عندما يخوض الجولة الخامسة قبل الأخيرة أمام فريق لاسك لينتس النمساوي.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى دور الستة عشر، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في «يوروبا ليج» إلى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة «كونفرنس ليج» من أجل بلوغ دور الستة عشر في الأخيرة.

ويأمل ليفربول في العودة إلى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة عندما مني بخسارة غير متوقعة أمام مطارده المباشر تولوز الفرنسي 2-3 في الجولة الرابعة، وحافظ ليفربول على المركز الأول رغم الخسارة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن تولوز، و5 نقاط عن سان جيلواز البلجيكي صاحب المركز الثالث.

ويحتاج فريق المدرب الألماني يورجن كلوب إلى الفوز على ضيفه لاسك لينتس النمساوي وتعثر تولوز أمام ضيفه سان جيلواز لضمان تأهله إلى دور الستة عشر، قبل مواجهته الأخيرة أمام الفريق البلجيكي في الجولة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول والقنوات الناقلة

وتشهد مؤشرات البحث ، على جوجل ، البحث عن القنوات الناقلة وموعد مباراة الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح ، حيث تطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر القنوات التالية :

beIN Sports HD 1

Arena Sport 3 HD Serbia

beIN Sports HD 1 English

ServusTV HD

Arena Sport 3 HD Croatia

Virgin Media Two

SuperSport Premier League

Arena Sport 3 HD BiH

كلوب يتحدث عن إصابات الريدز

وأعلن كلوب أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوجو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.

وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الأخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب عشية استضافة لاسك لينتس النمساوي: «كلاهما سيغيب. أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى. ليس يوماً بعد يوم، لن يلعب غداً، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي. ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما».

وأضاف: «(إصابة) أليسون ليست سيئة (كما كنا نعتقد)». وتابع: «سيستغرق ديوجو وقتاً أطول قليلاً. لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء. علينا أن نرى».