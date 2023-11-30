البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا 24 شهرا

أعلن البرلمان التركي اليوم الخميس موافقته على تمديد تواجد القوات التركية في ليبيا لعامين مقبلين، حتى شهر يناير من عام 2026.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" أن البرلمان التركي وافق على المذكرة الرئاسية التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا.

وأحالت الرئاسة التركية في 24 نوفمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 24 شهرا إضافيا تبدأ من 2 يناير المقبل وتنتهي في يناير 2026.

وجاء في المذكرة أن هدف إرسال قوات تركية هو "حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

يذكر أن تركيا، أرسلت قواتها إلى ليبيا في الثاني من يناير من عام 2020 وجرى تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لـ18 شهرا.