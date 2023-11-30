ممثل الجالية المصرية بالإمارات يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

كشف المستشار محمد عبد الرازق أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة فى الخارج غدا.

وقال محمد عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"ن المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الاستعداد للانتخابات فى الخارج تسير وفق الخطة الموضوع على أعلى المستويات.

التطور التكنولوجي

وأكد المستشار محمد عبد الرازق على التطور التكنولوجي الكبير الذي أحدثته الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يخص إجرائها فى الخارج، لافتا إلى أن الوطنية للانتخابات أرسلت فريق "اى تى" كامل.

وأشاد ممثل الجالية المصرية في الإمارات كذلك بدور وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى الامارات والعمل الدءوب فى كافة التفاصيل ومنها تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم.