خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

أعلن الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مفاجأة مدوية حول رغبة النادي الأهلي في عودة محمود حسن "تريزيجيه" لصفوف القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "فتح النادي الأهلي خط مفاوضات مرة أخرى لعودة محمود حسن تريزيجيه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ولو على سبيل الإعارة من فريقه طرابزون سبور التركي".

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.