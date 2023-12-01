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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع إسرائيلي متأثرًا بإصابته برصاص قوات الأمن في هجوم القدس

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مدنيًا إسرائيليًا كان قد أصيب برصاص قوات الأمن الإسرائيلية لدى محاولتها تحييد مسلحين اثنين أطلقا النار على المارة في القدس، الخميس، قد فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وقالت الصحيفة إن لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت المدني يرفع يديه، ويتوسل للجنود ألا يطلقوا النار عليه. وبعدها أطلقوا النار عليه وسقط أرضاً.

وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار التي وقعت في القدس الخميس، وقالت إن العملية تأتي "ضمن مسؤولية الردّ على جرائم الاحتلال بقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة والضفة المحتلة، وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات".

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واعتبرت العملية "رسالة تحذير مباشرة" ضد الانتهاكات التي قالت إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يرتكبها بحق الأسرى والأسيرات في سجون إسرائيل.

وكانت كتائب القسام ذكرت في بيان سابق أن منفذيّ العملية شقيقان من عناصرها، هما مراد محمد نمر (38 عاماً) وإبراهيم محمد نمر (30 عاماً)، وقالت إنهما من بلدة صور باهر بمدينة القدس.

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