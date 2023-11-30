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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من نتنياهو ضد منفذي هجوم القدس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بهدم منازل منفذي هجوم القدس اليوم.

وحسب القناة الـ12 العبرية، جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: “أمر رئيس الوزراء بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد مؤيديهم ومرسليهم، وجمع الأسلحة غير القانونية، وتنفيذ إجراءات مستهدفة وعملياتية ضدهم، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية”.

وفي وقت سابق من اليوم، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

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وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

وكان الإسعاف الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

بدورها، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا بشأن الهجوم الذي شهدته مدينة القدس المحتلة والذي أدي إلى مصرع 3 إسرائيليين.

وقالت حركة حماس في بيانها: "نزف شهيدينا القساميين (المنتمين إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس) مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية". 

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي القدس هجوم القدس

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