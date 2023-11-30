عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حماس وروسيا .. أمريكا تحذر تركيا

أمريكا وتركيا
أمريكا وتركيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحاول إقناع تركيا بإنهاء علاقاتها التجارية مع روسيا والتوقف عن تسهيل الأنشطة المالية لحركة حماس الفلسطينية.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون، للمسؤولين الأتراك إن تصرفاتهم "تثير العنف" في قارتين في وقت واحد.

وقال نيلسون: "سيكون الأمر سيئًا للغاية إذا تم ربط أي هجوم مستقبلي لحماس بجمع الأموال أو التسهيلات التي حدثت في تركيا".

وسط حشد ضخم بغزة.. شاهد لحظة تسليم حماس الرهينتين الإسرائيليتين للصليب الأحمر

رئيس الإمارات يلتقي الملك تشارلز على هامش كوب 28

وأشار نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها “لوقف كل هذه الأمور”.

تركيا حماس بايدن الرئيس الأمريكي روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

قرار عاجل من نتنياهو ضد منفذي هجوم القدس

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

موضوعات متعلقة

وسط حشد ضخم بغزة.. شاهد لحظة تسليم حماس الرهينتين الإسرائيليتين للصليب الأحمر

رئيس الإمارات يلتقي الملك تشارلز على هامش كوب 28

أمريكا توجه نصيحة مهمة لـ إسرائيل قبل الهجوم على جنوب غزة

رئيس البرلمان العراقي السابق: من رفعوا قضايا ضدي متهمون بالفساد

تحذير أمريكي عاجل من سقوط مدن كبرى في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يحظر 14 شركة طيران من دخول أجوائه.. "وثيقة" 

ترامب يواجه تهمة خطيرة أمام القضاء الأمريكي

جيش الاحتلال: الصليب الأحمر تسلم رهينتين من غزة وفي طريقهم إلى إسرائيل

ترشيحاتنا

أماكن وأوقات مختلفة.. إسرائيل تكشف عن تغيير في عملية تسليم الرهائن اليوم

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح

بيان مهم من السفارة المصرية في الدوحة بشأن انتخابات الرئاسة

أمين عام الأمم المتحدة يرحب بقرار تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار" في افتتاح COP28

أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي وتخطى حدود الأزمات الإنسانية

بإشراف مصري|القاهرة الإخبارية: تسليم المحتجزين اليوم يتم بصورة مباشرة بين الصليب الأحمر وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ