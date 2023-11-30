بسبب حماس وروسيا .. أمريكا تحذر تركيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحاول إقناع تركيا بإنهاء علاقاتها التجارية مع روسيا والتوقف عن تسهيل الأنشطة المالية لحركة حماس الفلسطينية.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، بريان نيلسون، للمسؤولين الأتراك إن تصرفاتهم "تثير العنف" في قارتين في وقت واحد.

وقال نيلسون: "سيكون الأمر سيئًا للغاية إذا تم ربط أي هجوم مستقبلي لحماس بجمع الأموال أو التسهيلات التي حدثت في تركيا".

وأشار نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها “لوقف كل هذه الأمور”.