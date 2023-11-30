وسط حشد ضخم بغزة.. شاهد لحظة تسليم حماس الرهينتين الإسرائيليتين للصليب الأحمر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الرهينتين اللتين أفرجت عنهما حركة حماس للصليب الأحمر، تم تسليمهما إلى أعضاء جهاز الشاباك في شمال غزة، بالقرب من الجدار الأمني.

تم التعرف على الرهينتين على أنهما ميا شيم البالغة من العمر 21 عامًا وأميت سوسانا البالغة من العمر 40 عامًا.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تتم مرافقتهم إلى الأراضي الإسرائيلية، وسيتم نقلهم إلى قاعدة حتسيريم الجوية في جنوب إسرائيل.

وأضاف أنه في الساعات المقبلة، سيتم إطلاق سراح العديد من الرهائن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “يقوم ممثلو الجيش الإسرائيلي بإطلاع عائلات الرهائن على آخر المعلومات المتاحة”.