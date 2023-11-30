رئيس الإمارات يلتقي الملك تشارلز على هامش كوب 28

التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي انطلق اليوم في الإمارات.

ورحب بن زايد خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة إكسبو دبي، بزيارة الملك تشارلز الثالث إلى الإمارات ومشاركته في أعمال "COP28"، مثمناً الجهود التي يبذلها في دعم قضايا المناخ والبيئة وتكثيف الجهود لتعزيز العمل المناخي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة ودعم العمل المناخي، وفقا لما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية " COP28 " في الخروج بحلول تسهم في نقلة نوعية في العمل الجماعي الدولي وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التغير المناخي بما يصب في مصلحة جميع دول العالم.

ويلقي الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد غدا ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف" COP28 ".