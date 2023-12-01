انطلاق التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج وإقبال كبير بالساعات الأولى.. صور

بدأت خلال الدقائق الماضية، انطلاق تصويت الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، وعلى الرغم من أن اليوم الجمعة، والجميع توقع الإقبال بعد الصلاة، لكن منذ الدقيقة الأولى وهناك إقبال كبير بالساعات الأولى.

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، بثا مباشرا لـ عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية، بدولة الكويت.



وكشفت مراسلة القناة، أن الإمارات بها عدد كبير من المصريين، يصل عددهم لـ 700 ألف مصري، وأن الجميع في الإمارات مستعد لاستقبال هذا العدد الكبير.



وأشارت مراسلة القناة نهى درويش، إلى أن أعضاء الهيئة الوطنية لـ الانتخابات تسهل على المصريين في الإمارات الانتخابات، وأن المواطن يدلي بصوته في دقائق قليلة.



وتابعت أن هناك تصويت عبر التابلت، وأن التصويت يكون بجواز الصفر، ولا يشترط أن تكون البطاقة الشخصية سارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بانطلاق تصويت المصريين في كل من جزر القمر وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بدولة الإمارات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

كما انطلق تصويت المصريين في كل من العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.