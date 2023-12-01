تخريج أولى دفعات خضير البورسعيدي للخط العربي والزخرفة بالسحيمي

سلم الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، شهادات التخرج على طلبة الدفعة الأولى من مدرسة (خضير البورسعيدي)، لفنون الخط العربي والزخرفة بفرعيها بالقاهرة وبورسعيد التابعتين لقطاع الصندوق، وذلك بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وفنان الخط الكبير خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين ورئيس شعبة الخط باتحاد الفنانين العرب، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وجاءت فكرة تدشين مدرسة خضير البوسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة.



كما افتتح قانوش، معرض لوحات لأعمال خريجي المدرسة ضمن عروض مشروعات التخرج الخاصة بهم، ليتم بعدها تكريم القائمين على الدراسة بمقريها ببيت السحيمى وبورسعيد بالإضافة إلى تكريم خاص للعاملين ببيت السحيمى.



كما تم منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالب من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالبا من فرع بورسعيد .



جدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين، يتم خلالهم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.