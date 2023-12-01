صحف السعودية| وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.. عودة الحرب في قطاع غزة.. صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية

صحف السعودية

وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

عودة الحرب في قطاع غزة

متحدث باسم نتنياهو: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس

مسودة "كوب 28" تحث على خفّض استخدام الوقود الأحفوري

إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية

معدلات الانتحار في أمريكا تصل لمستوى تاريخي



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، عن عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة عكاظ



نشرت صحيفة عكاظ عن إعلان الديوان الملكي السعودي في بيان ، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بيان من الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

وسيصلى عليه ، اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 25.18 نقطة، أو 0.08%، ليصل إلى 33461.71 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.36 نقطة، أو 0.35% ، ليصل إلى 2383.29 نقطة.

كما نشرت المدينة عن إغلاق مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 520.47 نقطة، أو 1.5% ، ليصل إلى 35950.89 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 17.22 نقطة، أو 0.4% ، ليصل إلى 4567.80 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 32.27 نقطة، أو 0.2% ، ليصل إلى 14226.22 نقطة.



الشرق الأوسط



ونشرت صحيفة الشرق الأوسط عن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بإستئناف القتال ضد حركة المقاومة الفلسطينية في غزة.



وشنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية غارات وقصفت عدة مناطق في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة أفضت في حصيلة أولية إلى مقتل 9 أشخاص في مخيم النصيرات و9 في رفح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

وقالت "وكالة الأنباء الفلسطينية" إن المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على منازل المواطنين غرب مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بوقوع غارات إسرائيلية جنوب قطاع غزة. وذكرت أيضا أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. ووفقا لداخلية غزة، فإن الطائرات الإسرائيلية تستهدف شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومع استئناف القصف أشارت مصادر مصرية وقطرية إلى أنه يجري الحديث عن وقف الأعمال العسكرية في الوقت الحالي رغم انتهاء الهدنة واستئناف القصف، بينما يثار تساؤلات حول مصير الجبهة اللبنانية وما إذا كانت ستعاود الاشتعال، فضلا عن تأثير ذلك على الأوضاع في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن حماس خرقت الوقف العملياتي وأطلقت النار على الأراضي الإسرائيلية.

و انتهت عند الساعة السابعة صباحاً (الخامسة بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

وأفادت الشرق الأوسط عن قول أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الجمعة)، إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب والإفراج عن المحتجزين والقضاء على حماس، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

واتهم جندلمان عبر منصة "إكس" حركة حماس الفلسطينية بخرق الهدنة المؤقتة، قائلاً إنها "لم تفِ بواجبها بالإفراج اليوم عن جميع النساء المختطَفات، وأطلقت صواريخ على المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف: "عند العودة إلى القتال نؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب؛ الإفراج عن مختطفينا والقضاء على (حماس)، والضمان بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على سكان إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه سيستأنف القتال ضد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، بعد دقائق من انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن وصول مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.



كما نشرت صحيفة الرياض عن نصّ نسخة أولية نُشرت الجمعة لمشروع اتفاق سيناقشه مفاوضو نحو مئتَي دولة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، على أنه ينبغي على العالم أن يخفّض استخدام الوقود الأحفوري أو أن يتخلى عنه.

وجاء في مسودّة النص التي أعدّتها بريطانيا وسنغافورة وستُستخدم كأساس للمحادثات بهدف تبنيها في نهاية المؤتمر المقررة في 12 ديسمبر، أن على الدول التحضير "لخفض/التخلي عن الوقود الأحفوري".

وسيشكل التوافق على كلمة "خفض" أو مصطلح "التخلي" الأكثر طموحًا، تحديًا أساسيًا للدول.

وهذا النصّ الأساسي الذي قد يكون بمثابة الوثيقة النهائية التي سيتمّ اعتماده في ختام المؤتمر، هو في الواقع "تقييم عالمي" لاتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 والذي ينصّ على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية.

وخلص تقرير فني نشرته الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، كما كان متوقعًا، إلى أن الجهود المناخية المبذولة حاليًا غير كافية لتحقيق هدف اتفاق باريس.

وينبغي أن يكون هناك قرار سياسي خلال كوب28، إذ إن المجتمع الدولي لا يزال منقسمًا حول مواضيع عديدة، بدءًا من مستقبل الوقود الأحفوري.

ولاحظت الأمم المتحدة مطلع أكتوبر استمرار "التباين في وجهات النظر" حول سبل تحقيق أهداف اتفاق 2015 التاريخي.

ويقترح النصّ الذي نُشر الجمعة بشكل أكثر تحديدًا، خفض استخدام الفحم أو التخلي عنه أو ببساطة التخلي عن أي مشروع جديد يستخدم هذه الطاقة الملوثة جدًا.

ورحّب مراقبون الجمعة بذكر خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه.

ورأت لولا فاليجو، مديرة برنامج المناخ لدى معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (Iddri) وهو مركز دراسات فرنسي، أن النص "أكثر طموحًا من أي شيء طُرح على الطاولة خلال كوب27، لذا فإن مجرد إدراجه ضمن الخيارات يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام".

واعتبرت فريدريكي رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن" Global Citizen غير الحكومية، أن "التقييم العالمي يجب أن يدعو بوضوح إلى التخلي عن كل أنواع الوقود الأحفوري وليس خفض استخدامها".

ودعا رئيس كوب28 الإماراتي سلطان الجابر الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة "أدنوك" النفطية الحكومية العملاقة، الخميس إلى إدراج "دور الوقود الأحفوري" في الاتفاق النهائي الذي سيصدر عن المؤتمر.





كما نشرت الرياض عن إعلان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال افتتاحه القمة العالمية للعمل المناخي إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

وأكد أن الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

ونشرت أيضاً عن تقرير أصدره الباحثون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إلى أن ارتفاع معدلات الانتحار بين البالغين الأكبر سنا أدى لارتفاع حالات الانتحار في البلاد لمستوى تاريخي العام الماضي، حتى في ظل تراجعها بين الشباب.

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن أكثر من 49 ألف شخص أقدموا على الانتحار خلال عام 2022 في أنحاء البلاد، فيما تعد أعلى حصيلة يتم تسجيلها في البلاد، وفقا للاحصاءات الاتحادية. وتعد هذه البيانات أحدث دليل على التوجه المقلق في الولايات المتحدة، التي تشهد ارتفاعا في حالات الانتحار خلال فترة كبيرة للغاية من القرن الحادي والعشرين.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن معدلات الانتحار تراجعت نوعا ما بين 2018 و 2020، ولكنها عاودت الارتفاع مؤخرا. وبعد تعديل الارقام لمراعاة التوزيع العمري للأمريكيين، وتوصل باحثو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن معدل الانتحار العام الماضي بلغ 3ر14 لكل 100 ألف شخص، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ عام 1941.

ويستند المعدل على الأرقام الأولية لحالات الوفاة الناجمة عن الانتحار، المتوقع أن ترتفع في ظل استمرار تقييم حالات الوفاة ، وتصنيف الكثير منها على أنها حالات وفاة خلال عام 2022.

ويرجع تزايد حالات الانتحار إلى ارتفاع حالات الانتحار بين من يبلغون من العمر 35 عاما وأكثر، بحسب الاحصاءات الاتحادية. وأظهر تقرير مراكز السيطرة على الأمراض أن ما بين 2021 و 2022، تراجعت المعدلات بين من أهم أصغر من 25 عاما، ولكنها ارتفعت بصورة كبيرة بين الفئات الأكبر سنا.

وقالت سالي سي كورتين، الاخصائية في مركز الدراسات الصحية بمراكز السيطرة على الأمراض، وأحد واضعي التقرير الجديد " الأمر مختلف نوعا ما على ما رأيناه خلال الأعوام الماضية". وقد ارتفعت معدلات الانتحار في الكثير من المجموعات الديموجرافية، ولكن" إذا كان هناك أمر إيجابي في التقرير، فهو التراجع الذي تم تسجيله بين المجموعات الأصغر سنا، بعدما كان المعدل يرتفع باستمرار".

قد استمر اتساع الفجوة بين الجنسين خلال عام 2022، بعد تسجيل 1ر23 حالة وفاة لكل 100 ألف رجل و 9ر5 لكل 100 ألف امرأة . ويواجه الأكبر سنا خطورة مرتفعة بصورة خاصة: ومن بين الرجال الذين يبلغون من العمر 75 فأكثر، بلغ معدل الانتحار (7ر43 وفاة لكل 100 ألف) وهو نحو ضعف المعدل بين الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 (6ر21 وفاة لكل 100 ألف ). ومن بين النساء، كانت الفئة العمرية من 45 حتى 54 عاما الأكثر خطورة بواقع 9ر8 حالة وفاة لكل 100 ألف.

وعلى الرغم من أن حالات الانتحار كانت أقل شيوعا بين النساء مقارنة بالرجال، فإن المعدل بعد حساب متغير السن بالنسبة للنساء ارتفع بنسبة 4% ما بين 2021 و 2022، مقارنة بـ 1% بين الرجال.

كما تم رصد اختلافات في حالات الانتحار بسبب العرق ، حيث أن الهنود الأمريكيين ومواطني ألاسكا الاصليين يواجهون خطورة أعلى (7ر26 وفاة لكل 100 ألف ) يليهم أصحاب البشرة البيضاء من غير اللاتنيين (6ر17 حالة وفاة لكل 100 ألف ).

وكانت حالات الانتحار أقل بصورة كبيرة بين الفئات العرقية الأخرى في أمريكا، وتتضمن أصحاب البشرة السوداء، الذين بلغ المعدل بينهم 9 حالات وفاة لكل 100 ألف. ولكن الدراسات الأخرى تشكك في ما إذا كان سوء التصنيف بين أصحاب البشرة السوداء ربما أثر على دقة هذه الإحصاءات.

وقد ارتفعت حالات الانتحار في أمريكا حتى في ظل انخفاضها في دول أخرى بأنحاء العالم. وأشار الخبراء إلى عدة عوامل ربما تكون قد ساهمت في ذلك، وتشمل وباء الأفيون والغموض الاقتصادي وسهولة الحصول على الأسلحة.

وأظهر تحليل لمنظمة كاسير فاملي غير الربحية أن حالات الانتحار ذات الصلة بالأسلحة مستمرة في الزيادة في أمريكا، حيث مثلت 55% من إجمالي حالات الوفاة خلال عامي 2021 و 2022. ويشار إلى أن تقييد الوصول لهذه الأسلحة أصبح أحد محاور منع الانتحار.

وكان الجراح العام الأمريكي قد دعا للتحرك خلال عام 2021، قائلا إن الوقاية من الانتحار" تتطلب توجها شاملا يجمع عدة استراتيجيات للحد من الخطورة وتعزيز عوامل الحماية على مستوى الفرد والعلاقات والمجتمع". وأضاف "هذا يتضمن مواجهة العوامل الأساسية التي تؤثر على الانتحار،و زيادة استخدام فرق الازمات المتنقلة".

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن تنبيه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض أجزاء من منطقة الرياض إلى هبوب أتربة مثارة، من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء، ويشمل التنبيه الدوادمي والقويعية وعفيف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدن في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.