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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالشيخ زايد

صدى البلد

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره عبر موقع "فيسبوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة من "القائم بالنشر" بإكتشافه سرقة الدراجة النارية خاصته من أمام العقار سكنه ، وفى وقت لاحق حضر للقسم وأفاد بعثوره على الدراجه النارية بطريق الفيوم الصحراوى .

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( عاطلان – "لهما معلومات جنائية ، ومقيدا الحرية على ذمة قضية "سرقة دراجة نارية" ) وأقرا بإرتكاب الواقعة وأضافا بترك الدراجة المستولى عليها بمكان العثور.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الامنية الدراجة النارية الفيوم الصحراوي النيابة العامة سرقة دراجه نارية معلومات جنائية

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