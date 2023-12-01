ضبط 11091 قضية تسول في حملات أمنية بالمحافظات

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2023) عن ضبط (11091) قضية تسول .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.