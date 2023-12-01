اختطاف صاحب مصنع في بولاق الدكرور والأمن يكشف التفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بمشاهدته لـ(3 أشخاص مجهولين) يستقلون مركبة "توك توك" يقومون بإصطحاب شخص عنوة داخل المركبة والإنصراف مسرعين .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المختطف (مالك شركة توريدات – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية – له معلومات جنائية) ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "توك توك" ، مندوب مبيعات ، عامل – مقيمين بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ومركبة "توك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم أقر مندوب المبيعات بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، فقام بالإستعانة بالمتهمان لإرتكاب الواقعة وإصطحبوه لشقة سكنية ملك أحدهم مُستقلين مركبة "التو ك توك" ، وإحتجازه بداخلها وتعدى أحدهم عليه بالضرب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.