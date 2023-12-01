القبض على مدرس يروج لشهادات مزورة عبر فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والترويج لبيعها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بترويج المحررات الرسمية والعرفية والشهادات الدراسية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته (6 شهادات بأسماء مختلفة "منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات" – شهادة خبرة "ممهورة بأكلاشية منسوب صدوره لذات الأكاديميات" – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محادثات بين المتهم وآخرين تُفيد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه).

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.