حملات أمنية على البؤر الاجرامية بأسيوط وأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (46) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش- 2 طبنجة- 34 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (46 متهم لـ 32 منهم معلومات جنائية")

وتم ضبط (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (17 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (616) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية) وضبط (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (687) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.