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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني بـ قمة المناخ: الحرب في غزة تجعل التهديدات البيئية أكثر خطورة

العاهل الاردني
العاهل الاردني

حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، من أن الحرب في غزة تجعل التهديدات البيئية أكثر خطورة.

وقال العاهل الأردني، خلال كلمته في اليوم الأول من القمة العالمية للمناخ بدولة الامارات العربية المتحدة، إن الفلسطينيين يواجهون تهديدا خطيرا مع انعدام الأمن الغذائي؛ مشيرا إلى أنه في غزة تم تهجير 1.7 مليون فلسطيني.

العاهل الأردني: المساعدات الإنسانية الحالية لغزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض

العاهل الأردني: نرفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة

العاهل الأردني : "الأجيال الحالية والمستقبلية ستحاسبنا جميعًا 

وتابع الملك عبدالله الثاني بالقول: "الأجيال الحالية والمستقبلية ستحاسبنا جميعًا على التغير المناخي"؛ محذرا من أن "التغير المناخي يهدد مواردنا الشحيحة".

واوضح العاهل الأردني: "أطلقنا العام الماضي مبادرة تعطي الأولوية في تمويل العمل المناخي للدول المستضيفة للاجئين"؛ مشيرا إلى أن الأردن أصبح نموذجًا كرائد للعمل المناخي في المنطقة.

وانطلقت اليوم، الجمعة، القمة العالمية للعمل المناخي في اكسبو دبي بدولة الإمارات وسط حضور كبير من قادة ورؤساء دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومين

وقد سلطت الصحف  الاماراتية الضوء في افتتاحياتها على انطلاق أعمال كوب 28 بمشاركة حوالي 198 دولة، مشيرة إلى أن المؤتمر حقق في أول يوم لانطلاقه واحدًا من أهم أهدافه، باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ، فيما أعلنت الإمارات تقديمها مبلغ 100 مليون دولار للصندوق.

وتستضيف دولة الإمارات أعمال مؤتمر الأطراف بمدينة «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر المقبل.


ويشارك في المؤتمر أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، فيما يحضر الحدث نحو 180 من رؤساء دول وحكومات.

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،أمس الخميس، العديد من قادة العالم ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر، وبحث هو والضيوف العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا، الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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