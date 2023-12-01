القبض على مهندس وصاحب مصنع يتاجران فى العملة بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك مصنع بلاستيك، مهندس- مقيمان بمحافظة المنوفية) لقيامهما بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.