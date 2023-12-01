السيسي: أوجه نداء لجميع الأطراف بتقديم الدعم للإمارات لمواجهة تغيرات المناخ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل المخلص للخروج بالمؤتمر بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة، وأن مصر تدرك في ضوء رئاستها مؤتمر COP27 بشرم الشيخ ضرورة تعزيز العمل الجماعي للتعامل مع تحدي تغير المناخ.



وأضاف السيسي خلال كلمته بقمة المناخ المنعقدة بالإمارات: نعمل على تعزيز قدراتنا لضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية، وملتزمون وطموحون في إجراءاتنا بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس.



وأوضح الرئيس السيسي، أنه يجب تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.

ولفت الرئيس السيسي، إلي أن مصر حرصت في مؤتمر شرم الشيخ على إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وأطلقنا برنامج عمل لخفض الانبعاثات ومهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية.



وطالب بضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقا عليها حول تطوير مؤسسات وسياسات تمويل لقضايا تغير المناخ، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر دبي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحادية.



وتابع: أتطلع لأن نخرج من مؤتمر COP28 بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية، وأوجه نداء عالميا لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل للإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية.

