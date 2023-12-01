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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

صدى البلد

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشرة اليوم الجمعة.

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره النصر في ديربي الرياض الليلة في  تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعي الهلال لتعزيز صدارته للدوري من خلال تحقيق الفوز علي النصر، حيث يملك النصر في رصيد 38 نقطة في صدارة الترتيب يليه النصر برصيد 34 نقطة.

 

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والنصر: 

1- كريستيانو رونالدو لاعب النصر برصيد 15 هدف.

 2- ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 11 هدف. 

3- مالكوم لاعب الهلال برصيد 9 أهداف.

4- جورج كيفن نكودو لاعب ضمك برصيد 9 أهداف.

 5- كريم بنزيما لاعب الاتحاد برصيد 8 أهداف. 

6- أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 8 أهداف. 

7- أوديون إيغالو لاعب الوحدة برصيد 8 أهداف. 

8- بيرنارد مينساه لاعب الطائي برصيد 8 أهداف. 

9- موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق برصيد 7 أهداف.

 10- مراد باتنا لاعب الفتح برصيد 7 أهداف. 

11- سالم الدوسري لاعب الهلال برصيد 7 أهداف. 

12- عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 6 أهداف. 

 

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