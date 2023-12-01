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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلى السابق يثير قلق الجماهير على عبد المنعم: غادر المران باكيا

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

تعرض محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلى السابق عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك "محمد عبد المنعم غادر مران الأهلي باكياً بعد إصابته بـ إلتواء في أنكل القدم" 

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

لاعب الأهلى السابق يثير قلق الجماهير على عبد المنعم: غادر المران باكيا

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غدا السبت.

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين السبت الماضي.

 

الأهلى محمد عبد المنعم ماهر همام مران الأهلي يانج أفريكانز

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