تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: احمد ريان.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: علي الجابري- إسلام المزين- خالد صبحي- عبد الرحمن بودي- صامويل أمادي- أحمد القرموطي- محمود نبيل- مروان عثمان- چون إيبوكا.