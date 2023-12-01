بكلمات رومانسية.. زوجة وليد سليمان تحتفل بعيد ميلاده

احتفلت ياسمين، زوجة النجم وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ 39، الموافق اليوم الجمعة، حيث ولد حاوي القلعة الحمراء، في الأول من ديسمبر عام 1984، في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

ونشرت ياسمين، صورة عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: “الحب الحب.. كل سنة وأنت طيب وأحن واحد في الدنيا .. أفتخر إنك حبيبي .. يفنى الزمان ونبقى على العهد سويا، نستودع عاما مضى بكل ما فيه، ونستقبل سويا عاما جديدا، أتمنى أن يكون لك نصيب فيه من كل خير؛ لأنك تستحق”.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم القلعة الحمراء، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دوري، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية ومثله للسوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية .