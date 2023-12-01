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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرفة عمليات التنسيقية ترصد إدلاء المصريين بأصواتهم في 54 دولة..وأمريكا تبدأ التصويت

صدى البلد

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، حيث رصدت الغرفة عملية التصويت في أكثر من 52 دولة بالعالم، وجاري العمل لرصد التصويت في كل الدول التي يجري بها انتخابات المصريين بالخارج وتبلغ 121 دولة من خلال 137 سفارة وقنصلية، حيث تجرى الانتخابات من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً حسب توقيت كل دولة.

وقام متابعو التنسيقية في الخارج في مختلف دول العالم بالتواصل المستمر مع الغرفة المركزية من أجل رصد ومتابعة سير العملية الانتخابية، وقد تلاحظ لدى متابعي الغرفة المركزية التوافد المستمر للمصريين في الخارج، مع إقبال متزايد بعد نصف اليوم خاصة في دول الخليج والقارة الأوروبية، مع تطبيق كافة المعايير والقرارات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، دون أي مخالفات انتخابية، إلا من مخالفة انتخابية واحدة للحملة الرسمية للمرشح د. عبد السند يمامة، حيث قامت بكسر الصمت الانتخابي أمام السفارة المصرية بأبوظبي.

وأغلقت اللجان الانتخابية في مواعيدها في الساعة 9 م بتوقيت مجموعة من الدول منها نيوزلاندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، وبدأ التصويت في القارة الأمريكية حيث بدأت الجالية المصرية التصويت في واشنطن ونيويورك.

ورصدت الغرفة المركزية للتنسيقية من خلال متابعيها أنه رغم وجود إقبال في كثير من الدول إلا أنه ينتظر أن يتزايد الإقبال في فترة الإجازات بعد نصف يوم السبت وطوال يوم الأحد.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التصويت في كل دول العالم وحتى انتهاء التصويت الذي يجري على ثلاث أيام 1 ، 2 ، 3 ديسمبر.
 

الانتخابات الانتخابات الرئاسية دول الخليج الصمت الانتخابي تنسيقية شباب الاحزاب

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