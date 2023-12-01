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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة واسعة للمصريين في الولايات المتحدة وألمانيا بالانتخابات الرئاسية.. شاهد

الجالية المصرية بأمريكا
الجالية المصرية بأمريكا

نشرت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مقاطع لاستمرار توافد الجالية المصرية في شيكاغو وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

كما أعلنت الحملة استمرار توافد الجالية المصرية في ألمانيا على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت الحملة إلى بدء المواطنون المصريون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في التوافد إلى مقر القنصلية العامة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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