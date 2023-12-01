مشاركة واسعة للمصريين في الولايات المتحدة وألمانيا بالانتخابات الرئاسية.. شاهد

نشرت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مقاطع لاستمرار توافد الجالية المصرية في شيكاغو وهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

كما أعلنت الحملة استمرار توافد الجالية المصرية في ألمانيا على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأشارت الحملة إلى بدء المواطنون المصريون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في التوافد إلى مقر القنصلية العامة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.