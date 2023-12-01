العدوان متواصل.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة و178 شهيدا خلال 13 ساعة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازره ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 178 شهيدا و589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، جثامين 178 شهيدا، بالإضافة إلى 589 جريحا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه قصف 200 هدف في قطاع غزة.