رغم رفعها الرايات البيضاء.. الاحتلال الإسرائيلي يقتل عائلة نازحة من شمال غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجزرة بحق عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد، كانت نازحة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأفادت مصادر محلية، بأن أفراد العائلة استشهدوا في غارة إسرائيلية على شارع صلاح الدين، في أثناء نزوحهم، علما أنهم كانوا يرفعون رايات بيضاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، ونفذ مجزرة في حي الشجاعية شرق غزة، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة الشهداء، اليوم الجمعة، إلى 178 شهيدا و589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، خلال 13 ساعة فقط، منذ انتهاء الهدنة وحتى الثامنة مساء اليوم.