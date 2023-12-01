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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يظهر مع أحمد حلمي ويفاجئ شقيقه

عمر كمال - أحمد حلمي
عمر كمال - أحمد حلمي

ظهر المطرب عمر كمال، مع الفنان أحمد حلمي في مقطع فيديو قصير عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وجه عمر كمال رسالة إلى شقيقه محمود، وفاجأه بظهور مع أحمد حلمي، الذي يحبه. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

عمر كمال - أخوك يشرف بلد

ويستعد كل من عمر كمال والمطرب الشعبي محمود الليثي لطرح أغنية جديدة بعنوان أخوك يشرف بلد، فى أول تعاون فني بينهما.

الأغنية من المفترض أن يتم طرحها خلال أيام قليلة من الآن، حيث بدأ الثنائى فى الحملة الدعائية للأغنية من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

طرح عمر كمال بوستر الأغنية التى تجمعه بمحمود الليثي وعلق عليها قائلا: أخوك يشرف بلد قريبا.
 

 

عمر كمال ينصح الشباب

نشر المطرب عمر كمال فيديو عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام يتحدث فيه عن الغربة والشباب الذي يقرر السفر من أجل تحقيق أحلامه.

أكد عمر كمال فى الفيديو الذى نشره عبر صفحته من إحدى لقاءاته التلفزيونية أن الغربة لها ثمن، والذي يقدم على هذه الخطوة هو فقط الذي يقوم بدفع الثمن.

أضاف عمر قائلا: “الناس مش بتشوف غير الفلوس اللى بترجع بيها أو العربية أو الشقة لكن مش بتشوف أنت دفعت أد أيه قصاد ده كله”.

تابع عمر كمال حديثه بغناء أغنية الغربة وعلق قائلا: لما بتتغرب الناس بتنساك مع الوقت.
 

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة 

وشارك المطرب عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر عمر كمال، في الصورة من أمام الكعبة المشرفة أثناء أداءة مناسك العمرة، معلقاً:"الحمدلله".


عمر كمال وأحداث غزة 

ومع بداية أحداث غزة وتوقف معظم الأنشطة الترفيهية والفنية داخل مصر تضامنا مع أهالى غزة قام عمر كمال بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام أكد فيها أنه مستمر فى إحياء الأفراح لكونه ملتزما بعقود كثيرة ولديه عمالة توفر دخلاً لـ40 أسرة.

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