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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجالية المصرية في ألمانيا: تواجدنا أمام مقرات الانتخابات الرئاسية قبل فتحها

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال ماجد سعد، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إنه حرص على التواجد هو وأسرته أمام القنصلية المصرية في مدينة فرانكفورت والتي فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، وحضر معه رئيس المجلس الأعلى للجاليات المصرية في ألمانيا، وكان حريص على استقبال الناخبين هو أيضا، موضحا أن زوجته كانت ترغب أن تكون أول من تدلي بصوتها في الانتخابات في ألمانيا. 

الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن بعض المصريين كانوا متواجدين أمام القنصلية قبل فتحها، "مكنتش مصدق إن فيه ناس مستنية القنصلية تفتح عشان تدخل، على الرغم من إن اليوم يوم عمل". 

وواصل حديثه: الجميع كان يتصارع أن ينتخب في البداية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في المشاركة في الانتخابات يومي السبت والأحد، وذلك في ضوء أن يوم الجمعة يوم عمل على عكس السبت والأحد. 

الانتخابات الرئاسية القنصلية المصرية الجالية المصرية برنامج التاسعة قناة الأولى

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