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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا سايبرتراك تتصدى لرصاص من ثلاث بنادق مختلفة.. فيديو

تسلا سايبرتراك توقف
تسلا سايبرتراك توقف رصاص تم إطلاقه من ثلاث بنادق مختلفة

ستتميز سيارة تسلا سايبرتراك بدرع مضاد للرصاص الرصاص، وقد أثبتت تسلا ذلك من خلال عرض مقطع فيديو للسيارة أثناء تصديها للرصاص بالفعل ضد بعض الذخيرة ذات القوة المنخفضة، بما في ذلك طلقات عيار 9 ملم من مدفع رشاش.

 

شاهد مقطع الفيديو القصير أدناه لترى كيف توقف سايبرتراك عشرات الطلقات من الرصاص ثم تبتعد وكأن شيئًا لم يحدث على الإطلاق (بصرف النظر عن كمية هائلة من الخدوش المرئية على السطح الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ).

تم إطلاق الطلقات التي أصابت الشاحنة سايبرتراك بواسطة مدفع رشاش Tommy Gun عيار 0.45، ومسدس Glock عيار 9 ملم، ومدفع رشاش MP5-SD عيار 9 ملم. من المثير للدهشة رؤية مقدار الثني في ألواح الجسم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء تأثير الرصاص. ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن أياً من الطلقات لم تخترق الجزء الخارجي من الشاحنة. من المؤكد أن هناك بعض الخدوش الكبيرة التي خلفتها، لكن لم تخترق رصاصة واحدة مقصورة السيارة.

 

تسلا سايبرتراك توقف رصاص تم إطلاقه من ثلاث بنادق مختلفة

يبدو كما لو أن الطلقات الأقوى من 9 ملم، خاصة تلك التي يتم إطلاقها من البنادق (التي تتمتع بسرعات أعلى ومظهر أكثر وضوحًا)، يمكنها اختراق فولاذ سايبرتراك. لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج استنادًا إلى مقاطع الفيديو التي تظهر طلقات بنادق ذات قوة أعلى تنفجر مباشرة عبر الفولاذ المقاوم للصدأ بنفس سمك ذلك الموجود في سايبرتراك.

 

تسلا سايبرتراك توقف رصاص تم إطلاقه من ثلاث بنادق مختلفة

يتميز الجزء الخارجي للشاحنة الكهربائية بـ "فولاذ مقاوم للصدأ مدلفن على البارد بدرجة 30x". وفقًا لجمعية مهندسي السيارات (SAE)، تبلغ سماكة ألواح الأبواب الفولاذية النموذجية 0.7-1 ملم، في حين يبلغ سمك الفولاذ المقاوم للصدأ في سايبرتراك 3 ملم. كما أن الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر مقاومة للتمزق من الأبواب الفولاذية النموذجية، كما هو موضح في الفيديو عندما تمد الرصاصة الفولاذ إلى الداخل بدلاً من تمزيقه أو تمزيقه.

سايبرتراك Tommy Gun تسلا الرصاص Gun

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