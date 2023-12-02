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رئيس التحرير
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برلمان

بسفح الأهرامات وبحضور قيادات "مستقبل وطن".. مؤتمر حاشد بالجيزة تأييدًا للرئيس السيسي

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مؤتمرًا حاشدًا بسفح الأهرام داخل مسرح الصوت والضوء، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي وقيادات ونواب الحزب وكوادره بمحافظة الجيزة.

طالب النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بتذكر حالة الانفلات الأمني في أعقاب أحداث ٢٠١١ وسيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم وكيف قاد الرئيس السيسي البلاد نحو الاستقرار والأمان وتذكر هذا الايام ليس لاثارة الذعر او التخويف او الترهيب ولكن لكون حكام عدل علي انجازات الدوله المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي ولنجعل ايام الانتخابات هي ايام تصويت لصالح دعم الدولة ولصالح تدعيم استقلال القرار المصري ودعم التنمية ولا نلتفت لمقولة ان الرئيس ناجح ناجح.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، أن الشعب المصري شعب واعي ومدرك لحجم المجهود المبذول من الرئيس عبد الفتاح السيسي والانجازات التي حققها في مصر معتبرا اللحظة الراهنة هي الأنسب لرد الجميل للرئيس السيسي.
واعتبر النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المهمة الأساسية للمصريين الآن هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاحتشاد بقوة أمام مراكز الاقتراع.

ولفت النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى التطبيق الحقيقي لمصطلح حقوق الانسان، من خلال المساعدات التي قدمتها مصر للأشقاء الفلسطينيين وتقديم العلاج لهم داخل المستشفيات المصرية.

أما النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فأعلن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أهمية الأمن والأمان لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى المكتسبات التي حصدتها جميع فئات الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي خاصة ذوى الهمم والمرأة والشباب.

ووجه النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل الكثير من أجل تحقيق صالح المواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه، اعتبر النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم محافظة الجيزة، المشهد الحالي هو استكمال مسيرة حزب مستقبل وطن القوية فى دعم الدولة المصرية ومساندة الجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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محافظة الجيزة السيسي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي

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