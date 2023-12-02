مع استمرار العدوان.. الاحتلال يطالب سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم فورًا

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان شمال قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم، مع استئناف العدوان بقوة على المنطقة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس" "سكان قطاع غزة لقد استأنف الجيش العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات في قطاع غزة، مطالبًا أهالي جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بغزة بإخلاء منازلهم، عبر محوري حيفا وخليل الوزير.

ودعاهم إلى التوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت في وقت سابق، منشورات على سكان شرق خان يونس تدعوهم للنزوح خارج خان يونس.