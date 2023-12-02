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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدءا من الأحد.. فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم فرع ثقافة الغربية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من الأحد3 ديسمبر وحتى الخميس المقبل، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي السياق تستضيف مكتبة دار الكتب بطنطا صباح الأحد محاضرة توعوية بعنوان "المواطنة مساواة كاملة في الحقوق والواجبات"، يحاضر فيها المحامي اشرف مطاوع، بينما يقدم بيت ثقافة زفتى ورشة حكي للأطفال بعنوان "حكايات أبطالنا" يتحدث خلالها المخرج مصطفى المقمر عن رموز الغربية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وضمن الفعاليات المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ينظم قصر ثقافة المحلة لقاء يوم الأربعاء 6 ديسمبر، بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ، بعنوان "محفوظ من الحارة إلى العالمية" وذلك بمكتبة مجلس المدينة في تمام الساعة العاشرة صباحا، وبحضور الشاعر أحمد عيد.

ويحتفل بيت ثقافة السنطة باليوم العالمي للغة الضاد، من خلال لقاء بعنوان "لغتي هويتي" تشهده مدرسة مسهلة الإبتدائية المشتركة ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، يحاضر فيها الشيخ زكريا المليجي.

وفي صباح الخميس7 ديسمبر يقيم قصر ثقافة غزل المحلة بحضور الصحفي محمد عبد العظيم محاضرة بعنوان "التنمر وأسبابه"، بينما يستعد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، في المساء لاستقبال الجمهور في سهرة فنية مع فرقة الغربية للفنون الشعبية، تقدم خلالها باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية بقيادة الفنان رامي جوهر.

فرع ثقافة الغربية الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني المواطنة مساواة كاملة

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