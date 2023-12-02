يوم أسود في تاريخ الصحافة.. الجارديان تبرز العنف واستهداف الصحفيين في المكسيك

سلط تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء علي العنف المتصاعد ضد الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة والإعلام في المكسيك بعد إصابة خمسة صحفيين بالرصاص في يوم واحد، في أسوأ يوم من أعمال العنف ضد الصحافة في المكسيك منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشارت الجارديان، إلى أنه في إحدى الهجمات التي وقعت الثلاثاء الماضي، تم إطلاق النار على أربعة مصورين صحفيين بالقرب من ثكنة عسكرية في ولاية جيريرو الجنوبية بعد عودتهم من مسرح الجريمة.

واضافت: لقد كانوا يغطون إحدى جرائم القتل العديدة التي تحدث بشكل شبه يومي في مدينة تشيلبانسينجو، وقال ممثلو الادعاء في المكسيك إنهم يعتبرونها قضية محاولة قتل.

وبعد ساعات، أصيب المراسل ماينور رامون راميريز ومرافقه بالرصاص في ولاية ميتشواكان المجاورة.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي الأربعاء الماضي، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: “يجب أن نأسف لذلك”، في إشارة إلى إطلاق النار على جيريرو، لكنه لم يقدم أي معلومات عن الدافع المحتمل للهجوم.

ويأتي إطلاق النار بعد أيام فقط من اختطاف ثلاثة صحفيين واحتجازهم لعدة أيام في تاكسكو بولاية جيريرو أيضًا. وتم إطلاق سراحهم لاحقاً، ولم تتوفر معلومات عن دوافع اختطافهم.

كانت ولاية جيريرو مسرحًا لمعارك مميتة على النفوذ بين حوالي اثنتي عشرة عصابات المخدرات وعصابات المخدرات.

وتمثل عمليات إطلاق النار والاختطاف التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي بعضًا من أكبر الهجمات الجماعية على الصحفيين في مكان واحد في المكسيك منذ يوم واحد في أوائل عام 2012، عندما تم العثور على جثث ثلاثة مصورين إخباريين ملقاة في أكياس بلاستيكية في قناة في مدينة فيراكروز الساحلية على الخليج. وألقي باللوم في عمليات القتل هذه على عصابة مخدرات زيتاس التي كانت قوية في السابق.