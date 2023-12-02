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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تقدم نسب تنفيذ اعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير التى تسعى خلالها الدولة لسرعة الانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه. 

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ  الجيزة وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ اعمال التطوير بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطى و المنصورية.

وتابع اللواء أحمد راشد أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم وأعمال الدفع النفقى بالمنطقة و المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب و أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق بالإضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط . 

ووجه المحافظ خلال جولته بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافة المخلفات والرتش  نواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة اسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءاً من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط انترلوك وأعمدة اناره وأعمال التشجير الي جانب رفع المخلفات والرتش . 

كما وجّه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري  بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة وذلك في اطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير العام المساعد وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم  و نجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الرؤية البصرية الشكل الحضاري الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المتحف المصري الكبير المسطحات الخضراء رئيس حى الهرم رفع المخلفات زراعة النخيل طريق المنصورية طريق الفيوم واجهات العقارات

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