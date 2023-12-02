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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مكافحة السرقات والمخدرات

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .

تم ضبط (6 أشخاص لـ "5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (2) بكرة سلك كهرباء ضغط عالى من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس .. وبيعها لـ3 عملاء "سيىء النية – لأحدهم معلومات جنائية" تم ضبطهم، وتم العثور على المسروقات لديهم .

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامة بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الموسكى بأسلوب "التسلق".. وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية "متحصلات واقعة السرقة"، سلاح أبيض "سكين").

وتم ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تم ضبط (سائق- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام) .

وتم ضبط (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السرقات السرقة القاهرة المخدرات تشكيل عصابى مكافحة المخدرات

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