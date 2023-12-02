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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ادعو لأخويا.. شقيق العامري فاروق يكشف أخر تطورات حالته الصحية.. شاهد

العامري فاروق
العامري فاروق

كشف الدكتور هشام العامري شقيق نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق عن حالته الصحية عقب مروره بوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الحالية، وعلى أثرها يتواجد فى أحد المستشفيات فى غيبوبة تامة. 

وكتب هشام العامري فاروق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "العامري فاروق مازال في غيبوبة لليوم  25 يوما.. الحمد لله يوجد تحسن بسيط في التحاليل والأشعات ولكن مازال بعيد عن المعدل الطبيعي".

وتابع: "بدأ الأطباء في تجربة رفع بعض الأجهزة.. مازال في الرعاية الحرجة.. مازال ممنوع عنه الزيارة".

واختتم: "ادعوا لأخويا ان ربنا يشفيه و يرد له صحته و عافيته و وعيه عاجلاً يارب يارب يارب  العالمين".

 

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IMG_٢٠٢٣١٢٠٢_١٦٠٥٤٦
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العامري فاروق النادي الأهلي الأطباء الرعاية الحرجة هشام العامري فاروق شقيق نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق

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