ادعو لأخويا.. شقيق العامري فاروق يكشف أخر تطورات حالته الصحية.. شاهد

كشف الدكتور هشام العامري شقيق نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق عن حالته الصحية عقب مروره بوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الحالية، وعلى أثرها يتواجد فى أحد المستشفيات فى غيبوبة تامة.

وكتب هشام العامري فاروق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "العامري فاروق مازال في غيبوبة لليوم 25 يوما.. الحمد لله يوجد تحسن بسيط في التحاليل والأشعات ولكن مازال بعيد عن المعدل الطبيعي".

وتابع: "بدأ الأطباء في تجربة رفع بعض الأجهزة.. مازال في الرعاية الحرجة.. مازال ممنوع عنه الزيارة".

واختتم: "ادعوا لأخويا ان ربنا يشفيه و يرد له صحته و عافيته و وعيه عاجلاً يارب يارب يارب العالمين".