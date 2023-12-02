كل سنة وانت طيب.. أحمد ناجي يحتفل بعيد ميلاد وليد سليمان

احتفل أمس وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ، ومدير قطاع الناشئين بالنادي حاليا، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، حيث إن اللاعب من مواليد 1 ديسمبر 1984.

وكتب أحمد ناجي، المشرف على تطوير حراسة المرمى في قطاع الناشئين في الأهلي عبر حسابه علي فيسبوك: "كل سنه وانت طيب وبخير يا غالى ربنا يخلى سليم وسلمى".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم القلعة الحمراء، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

وحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 16 بطولة منها 5 ألقاب دوري، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى أربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية ومثله للسوبر الأفريقي بجانب برونزية كأس العالم للأندية .