شاهد غرفة خلع ملابس الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق صورا من غرفة خلع ملابس الأهلي باستاد بنيامين مكابا قبل انطلاق مباراة يانج أفريكانز المقرر لها السادسة مساء، على ملعب دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما خسر يانج أفريكانز التنزاني من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة للبطولة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري ابطال افريقيا

وتنطلق مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.