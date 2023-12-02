إعلامي شهير يثير قلق جماهير الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

ينتظر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتيجة الأشعة التي يخضع لها محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد عودة بعثة الفريق من تنزانيا من أجل تحديد موقفه امام بلوزداد.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الأشعة تحسم موقف محمد عبد المنعم من تدعيم الأهلي أمام بلوزداد"

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، فريق يانج أفريكانز التنزاني، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب بين يامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغانى.