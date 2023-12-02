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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش COP28.. رئيس الإمارات يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي قضايا المناخ

صدى البلد

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم السبت، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أهمية مؤتمر الأطراف COP28 في بناء موقف دولي جماعي في مواجهة تغير المناخ.
 

وبحث رئيس دولة الإمارات مع نائبة الرئيس الأمريكي عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي في مواجهة تغير المناخ بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع شعوب العالم.


وتطرق الجانبان في هذا السياق إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في إطار المبادرات المشتركة بينهما في هذا الشأن.


وتناول اللقاء الذي جرى اليوم في مقر (cop28) في مدينة إكسبو دبي .. علاقات الشراكة التاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان التطورات في المنطقة خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية وأهمية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون إعاقة ومنع تهجيرهم إلى جانب ضرورة إيجاد أفق واضح للسلام في المنطقة على أساس " حل الدولتين " كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.


وحضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان  ، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعلي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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