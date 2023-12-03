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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منذ العصر الفرعوني.. مصاطب قلاع الضبة تجذب الأنظار في بلاط بالوادي الجديد

جانب من القلاع
جانب من القلاع

تحظى محافظة الوادي الجديد بالعديد من المقابر الفرعونية ومنها قرية بلاط الفرعونية إحدى القرى التي تمتد جذورها لآلاف السنين بدءا من العصور الفرعونية ومرورا بالعصور الرومانية والإسلامية والعثمانية وانتهاء بالعصور الحديثة، وبمرور الوقت انضمت إلى قائمة التراث العالمي باعتبارهما من الآثار العالمية الفريدة.

صحة الوادي الجديد تستعد للانتخابات الرئاسية

وسميت بلاط بهذا الاسم لأنها كانت مقرا للبلاط الملكي في العصر العثماني، وقد تجسدت العمارة والفنون العثمانية في جميع مبانيها فهي مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها، ومن الطريف أن المدينة شيدت بالكامل فوق ربوة عالية عن سطح الأرض حتى يتمكن السكان من رؤية الأعداء قبل الاقتراب منهم بمسافة كافية فضلا عن حماية المنازل والمنشآت التي أقيمت من الطوب اللبن من تسرب المياه الجوفية علاوة على أن ارتفاعها يساهم في زيادة التهوية وانخفاض درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف.

يقول صابر صقر، رئيس مركز بلاط الأسبق: يرجع تاريخ بلاط للعصور الفرعونية فعلى جدرانها صور ورسومات للإنسان المصري القديم بعدما استقر على ضفاف وادي النيل وعرف الزراعة واستأنس الحيوان، حيث تصور تلك الرسومات النخلة والحيوانات والدواب ولا تزال تلك الآثار خالدة على مقابر بلاط الفرعونية وتقع على بعد كيلو متر واحد من قرية بلاط الحالية حيث توجد 6 مصاطب مرفوع عليها بعض البنايات لمقابر رومانية وأخرى لمقابر ترجع إلى الأسرة السادسة الفرعونية عام 2420 ق.م. كما توجد بها مقبرة حاكم المنطقة ومسلتان صغيرتان ومصطبة خنتيكا المعروفة باسم قلاع الضبة.

صحة الوادي الجديد تستعد للانتخابات الرئاسية

وأوضح صقر، أن بلاط تحتوى على آثار نادرة ترجع إلى العصر الإسلامي في مقدمتها بلاط الإسلامية وتقع فوق ربوة عالية وشوارعها ضيقة ومسقوفة من خشب الدوم والنخيل ومقسمة إلى شوارع ملك لعائلات القرية و تحمل علي أبوابها نقوش من الخشب مكتوب عليها اسم العائلة وتاريخ البناء وآيات من القرآن الكريم.

وبجوار بلاط توجد قرية البشندى وبها مقبرة كتيانوس وهي مقبرة من الحجر الرملي وبها نقوش تمثل الموت والتحنيط والبعث والحساب أثناء العصر الروماني والمقبرة تحمل اسم حاكم روماني بمنطقة الواحات أما عن الآثار الإسلامية فتشتهر قرية البشندى بوجود ضريح الشيخ البشندي التي سميت باسمه وكان شيخ القرية في العصور التركية وبني مقبرته من أحجار معبد فرعوني قديم كان موجود بالقرية وكانت تستعمل كمصلي وكتاب لتعليم القران الكريم واللغة العربية والحساب لأطفال المدينة مشيرا إلى أن واحة بلاط تمثل جانبًا مهمًّا في تاريخ مصر .

57028-حصون-الوادي-الجديد-المنيعة-عمرها-4000-سنة--(1)
57028-حصون-الوادي-الجديد-المنيعة-عمرها-4000-سنة--(1)
23465-حصون-الوادي-الجديد-المنيعة--(1)
23465-حصون-الوادي-الجديد-المنيعة--(1)
153831-حصون-الوادى-الجديدة-الصامدة-منذ-4000-سنة-(3)
153831-حصون-الوادى-الجديدة-الصامدة-منذ-4000-سنة-(3)
311953-حصون-الوادى-الجديد-التاريخية--(2)
311953-حصون-الوادى-الجديد-التاريخية--(2)
44859-حصون-الوادى-الجديد-التاريخية--(1)
44859-حصون-الوادى-الجديد-التاريخية--(1)
10786-جانب-من-حصون-الوادى-الجديد-(2)
10786-جانب-من-حصون-الوادى-الجديد-(2)
65066-جانب-من-حصون-الوادى-الجديد-(1)
65066-جانب-من-حصون-الوادى-الجديد-(1)
23764-الحصون-المنيعة-بالوادى-الجديد-(1)
23764-الحصون-المنيعة-بالوادى-الجديد-(1)
26441-الحصون-المنيعة-بالوادى-الجديد-(2)
26441-الحصون-المنيعة-بالوادى-الجديد-(2)
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