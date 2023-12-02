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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لليوم الثاني.. المصريون يواصلون التصويت بمقر القنصلية العامة في لوس أنجلوس

صدى البلد

يتوافد المواطنون المصريون في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة (منذ الساعة السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة - التاسعة صباحا بتوقيت المدينة الامريكية)، إلى مقر القنصلية العامة؛ للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024. 

وتشهد اللجنة الفرعية في لوس أنجلوس، إقبالا من أبناء الجالية في المدينة الأمريكية التي تعتبر آخر اللجان المصرية في عملية التصويت، حيث أن الفارق مع القاهرة يصل إلى 9 ساعات كاملة.

 وفي اليوم الأول للانتخابات أدلى السفير حسام الدين محمد، القنصل المصري بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات المصرية، وأمين اللجنة الملحق فؤاد عادل، والأمين المساعد الملحق رانيا السيد، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن “شكري” التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف سامح شكرى فى تصريحاته، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددي لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصري إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسميًا من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

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