يسبب مشكلة في الفم .. طرق علاج الطعم المعدني

يعد الطعم المعدني من الأشياء التي تتسبب في الشعور بعدم الراحة عند تناول الطعام والشراب ويجعل المذاق سيئا.

ووفقا لما جاء في موقع narayanahealth نعرض لكم طرق علاج الطعم المعدني



يركز علاج الطعم المعدني بشكل أساسي على معالجة السبب الكامن وراءه و فيما يلي بعض خيارات العلاج المحتملة:

تعديل الدواء : إذا كانت الأدوية هي المسؤولة عن الطعم المعدني، فقد يفكر الطبيب في تعديل الجرعة أو وصف أدوية بديلة.

نظافة الفم الجيدة : يمكن أن يساعد الحفاظ على صحة الفم المناسبة، بما في ذلك فحوصات الأسنان المنتظمة، في تخفيف الطعم المعدني الناجم عن مشاكل الأسنان.

المكملات الغذائية : إذا كان نقص التغذية هو السبب، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالمكملات الغذائية أو التغييرات الغذائية.



العلاجات المنزلية : شطف الفم بالماء المالح أو استخدام العلاجات الطبيعية مثل الزنجبيل أو النعناع يمكن أن يوفر راحة مؤقتة ويزيل الطعم المعدني.