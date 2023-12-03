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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي إنبي: جددت عقد محمد حمدي لمنع انتقاله للأهلي

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، تصريحات نارية لـ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بشأن انتقال محمد حمدي نجم فريق إنبي إلى الأهلي.

وقال أيمن الشريعي: جددت عقد محمد حمدي منعًا لانتقاله للأهلي.

كان فرج عامر رئيس نادي سموحة قال إن إنبي موافق على انتقال محمد حمدي مدافع انبي في مركز الظهير الأيسر، على انتقاله في يناير للأهلي، ولكن ما زالًت المفاوضات مستمرة، ولم يتفق الطرفان”. 

يذكر أن محمد حمدي، موهبة نادي إنبي، دخل ضمن اهتمامات الزمالك والأهلي في الفترة الماضية.

وقال أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن قيمة محمد حمدي لاعب الفريق، تتجاوز 50 مليون جنيه.

الأهلى انبي محمد حمدي صفقات الزمالك

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