رئيسة وزراء فرنسا: لن نستسلم للإرهاب بعد هجوم باريس

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد، بعد هجوم وقع في باريس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين "لن نستسلم في وجه الإرهاب".

وكتبت على منصة إكس: "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، اليوم الأحد، إن سائحًا ألمانيًا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن تعدى شخص على المارة في وسط باريس.

وأضاف زير الداخلية الفرنسي: "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس... لقي شخص حتفه وأصيب آخر... يرجى تجنب المنطقة".

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن "المهاجم الذي طعن رجلا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين قرب جسر بير حكيم في باريس، السبت كان معروفا بالتطرف الديني ويعاني اضطرابات نفسية".

وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.