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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع يانج أفريكانز| صور

صدى البلد

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة،إلى مطار القاهرة الدولي؛ قادمة من  تنزانيا بعد خوض مباراة يانج أفريكانز مساء السبت والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  بهدف لمثله مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 
 
سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في المحاولات الهجومية التي لاحت أمام حسين الشحات ومحمود كهربا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.
 
تقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف حمل توقيع بيرسي تاو وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 91. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.

الشوط الأول: 
بدأ الأهلي المباراة بفاعلية وتحركات مستمرة بدون كرة مع الضغط على المنافس للسيطرة على وسط الملعب واستغلال انطلاقات ظهير الجنب محمد هاني وعلي معلول وإرسال الكرات العرضية لرأس الحربة محمود كهربا. 

مع الدقائق الخمس الأولى حاول فريق يانج أفريكانز اختراق تحصينات الأهلي الدفاعية بمناوشات هجومية من العمق والجانب الأيسر، لكنها تحطمت سريعًا على صخرة دفاع الأهلي بقيادة ثنائي الارتكاز رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومن خلفهما محمد الشناوي بيقظته ورشاقته. 

في الدقيقة 14 نشط الأهلي هجوميًّا مع انطلاقة أليو ديانج وتمرير الكرة إلى إمام عاشور الذي أهدى حسين الشحات تمريرة سحرية بكعب القدم، وسعى حسين للمراوغة لترتد مرة أخرى إلى إمام فسدد الكرة لكن حارس المرمى دجيجي ديارا تمكن من التصدي لتسديدة عاشور. 

في الدقيقة 18 أهدر حسين الشحات فرصة هدف محقق عندما تسلم محمود كهربا الكرة داخل منطقة جزاء يانج أفريكانز ومررها سريعًا في اتجاه بيرسي تاو الذي تركها إلى حسين الشحات المنفرد تمامًا، فسدد الشحات بباطن القدم لكن فوق العارضة. 

بمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب بعدما مال أداء الفريقين إلى التأمين الدفاعي، وإن كانت محاولات الأهلي هي الأكثر والأخطر، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة. 

في الدقيقة 45 يتحصل ياسر إبراهيم على البطاقة الصفراء لجذب باكوم زوزوا لاعب يانج أفريكانز من قميصه.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة وسط محاولات مستمرة من الفريقين لاكتشاف المناطق الهجومية وفتح الثغرات، حتى أطلق حكم المباراة الموريتانى عبد العزيز بوه صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 0/0.
 
الشوط الثاني:
أجرى الأهلي أول تغييراته مع بداية الشوط الثاني بخروج إمام عاشور ومشاركة محمد مجدي أفشة.
لاحت للأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة 46 عندما تسلم بيرسي تاو الكرة على حدود منطقة جزاء المنافس ومررها بكعب القدم إلى أليو ديانج، فوضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى فتقدم ديانج داخل منطقة الجزاء وبدلًا من التسديد مرر للخلف إلى محمود كهربا فسدد فوق العارضة.
 
واصل الأهلي محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 52 كاد كهربا يضع الأهلي في المقدمة عندما تسلم تمريرة حسين الشحات وراوغ الحارس وسدد، لكن مدافع يانج أفريكانز يكسون جوب تمكن من تشتيت الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تتجاوز خط المرمى.

في الدقيقة 59 يتدخل حكم المباراة ويشهر البطاقة الصفراء لمروان عطية للخشونة. في الدقيقة 70 يجري الأهلي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بمشاركة عمرو السولية وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وخروج مروان عطية ومحمود كهربا وحسين الشحات.

كاد كريم فؤاد يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 71 عندما مرر علي معلول الكرة ليتدخل الحارس ويتصدى للكرة وتسقط من يديه، لكن كريم فؤاد لم يستطع الوصول للكرة.

في الدقيقة 74 يهدر كريم فؤاد فرصة هدف محقق، عندما تسلم طاهر الكرة ومررها إلى كريم فؤاد الذي انفرد تمامًا بالمرمى فتقدم وسدد، لكن الحارس تصدى للتسديدة محولًا الكرة إلى ركلة ركنية وتضيع فرصة هدف محقق للأهلي.

الهدف الأول:
في الدقيقة 86 يترجم الأهلي سيطرته إلى هدف مستحق حمل توقيع بيرسي تاو، عندما مرر أفشة الكرة إلى كريم فؤاد فتوغل ومررها عرضية أخطأها مدافع يانج أفريكانز برأسه، لتتهيأ أمام بيرسي تاو فلعب الكرة برأسه في المرمى، ليتقدم الأهلي بأول الأهداف.

هدف التعادل:
وسط سيطرة الأهلي يتمكن باكوم زوزوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

توترت المباراة بعد هدف التعادل، وكاد الأهلي يضيف هدفًا آخر، لكن طاهر لم يحسن استغلال الفرصة، وتعود الهجمة خطرة على الأهلي ينقذها ياسر إبراهيم ويتعرض للإصابة، ليخرج من الملعب ويشارك خالد عبد الفتاح.

واصل الأهلي محاولاته حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين 1/1.
 

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